Спикер Сейма Мурниеце купила в кредит квартиру стоимостью 130 тысяч евро
Foto: Saeimas administrācija

Председатель Сейма Инара Мурниеце (Национальное объединение) приобрела в прошлом году в кредит квартиру в Риге стоимостью в 130 тысяч евро.

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Это следует из ежегодной декларации о доходах за прошлый год государственного должностного лица, опубликованной на странице Службы госходов. Представитель спикера Сейма уточнила, что квартира куплена в кредит.

Сбережения Мурниеце сократились с 92 010 евро в 2020 году до 18 055 евро в прошлом году. Политик указала, что ее долговые обязательства составляют 45 000 и 33 478 евро. В 2020 году долговые обязанности составляли 36 856 евро.

Кроме указанной квартиры председатель Сейма задекларировала землю и здание в столице, находящиеся в совместной собственности.

Зарплата спикера Сейма в прошлом году составила 68 364 евро.

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