Спикер Сейма Мурниеце начинает визит в Киев
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Спикер Сейма Инара Мурниеце с сегодняшнего дня по 20 мая будет находиться с официальным визитом в Украине, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе парламента.

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Цель визита — подтвердить солидарность Латвии с Украиной, выразить поддержку ее суверенитета и территориальной целостности.

В Киеве Мурниеце встретится со спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым. В рамках визита также запланированы встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, премьер-министром Денисом Шмыгалем, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, министром обороны Андреем Тараном.

Мурниеце посетит территорию Донецкой области, пострадавшую от военного конфликта, встретится с руководством области в Краматорске и передаст латвийский груз гуманитарной помощи.

Также планируется возложить цветы к мемориалам Неизвестному солдату, жертвам Голодомора и Небесной сотне, посвященному памяти погибших на Майдане.

Спикер Сейма встретится с представителями украинского латышского общества и откроет мемориальную доску в честь латыша Индрикиса Кохса, основателя Украинской сельскохозяйственной библиотеки.

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LETA

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LETA

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Киев Донецк Инара Мурниеце Майдан Сейма Украина
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