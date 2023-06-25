Спикер Сейма: одна из главных задач правительства - продвижение кредитования
Foto: LETA

Одной из важных задач правительственной коалиции должно стать устранение трудностей с открытием банковских счетов и содействие кредитованию предпринимателей и домохозяйств, сказал один из лидеров входящего в состав коалиции "Объединенного списка", спикер Сейма Эдвард Смилтенс.

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Из-за того, что потенциальные иностранные инвесторы испытывают трудности с открытием счетов, Латвия потеряла сотни миллионов евро, отметил политик. Он также подчеркнул, что необходимо способствовать доступности кредитов для бизнеса, потому что из-за недоступности кредитов "экономика дымит".

Что касается ратификации Стамбульской конвенции, то одним из вариантов было бы "изолировать" в ней часть, которая касается формулировки понятия полов. Второй вариант заключается в том, что абсолютное большинство общества согласится с формулировкой пола, упомянутым в конвенции, отметил политик.

Спикер Сейма подчеркнул, что важные реформы нельзя проводить насильно, без учета мнения большинства общества. В демократии изменения согласуются с обществом, добавил он.

"Объединенный список" концептуально выступает за котировку акций капитальных обществ на фондовой бирже, но необходимо более подробно обсудить будущее предприятий критической инфраструктуры, стратегического значения и национальной безопасности, отметил Смилтенс.

Как сообщалось, спикер Сейма заявил, что в реформах, затрагивающих регионы, в том числе в сфере здравоохранения, необходимо учитывать местные условия.

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