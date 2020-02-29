Спикер Сейма вместе с парламентариями других стран встретится с конгрессменами США

Председатель Сейма Инара Мурниеце с сегодняшнего дня до 6 марта будет находиться с рабочим визитом в Соединенных Штатах Америки, где вместе с парламентариями Литвы, Эстонии и Польши встретится с представителями Конгресса США, сообщили агентству LЕТА в пресс-службе Сейма.

У Мурниеце запланированы встречи со спикером палаты представителей Нэнси Пелоси и сопредседателями группы палаты представителей по сотрудничеству со странами Балтии Джоном Шимкусом и Адамом Шиффом, а также с другими конгрессменами.

В рамках визита председатель Сейма встретится также с представителями латышской диаспоры в США.

Вместе с Мурниеце в США отправится заместитель председателя комиссии Сейма по иностранным делам Ояр Эрик Калниньш.