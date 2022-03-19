Списанные автомобили на дорогах Латвии: какие марки авто самые популярные?

Списанный за границей автомобиль очень часто становится лакомым кусочком для покупателей подержанных автомобилей, которые приобретают их на различных интернет-аукционах, приводят в визуально хорошее состояние и продают как бы "без дефектов". Но как часто такие автомобили попадают в Латвию?

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Списанные автомобили на латвийских дорогах — не новшество. Впрочем, само понятие "списанная машина" не обязательно означает, что транспортное средство обязательно спаяно из двух автомобилей, однако такие машины явно вызывают тревогу на фоне общей безопасности. Согласно данным autoDNA о латвийском рынке подержанных автомобилей, в 2021 году на латвийские дороги выехало более 2100 списанных машин.

Среди списанных в Латвии автомобилей, которые каждый день ездят по дорогам общего пользования, в основном встречаются машины премиум-класса европейских автопроизводителей. В этом отношении только на марку BMW приходится 14,43%, из которых наиболее распространены модели 5-й серии, 3-й серии и Х5 после их предварительного списания. На модели Audi A4 и A6 приходится 7,51% списанных машин, а на зарегистрированные в прошлом году автомобили Mercedes-Benz E-класса — 5,24% ранее списанных машин.

Средняя сумма повреждений у списанных автомобилей составляет 13 000 евро и их часто можно встретить на рекламных порталах рядом с не списанными. Соответственно возникает вопрос — достаточно ли хорошо отремонтирована машина после того, как ее списали? К сожалению, ответ придется искать самостоятельно, поскольку ни один продавец автомобилей не захочет в этом признаться.

Согласно данным autoDNA , наиболее вероятно "попасться" на списанный автомобиль при покупке автомобиля BMW 5-й серии. В 2021 году 6,65% от всех ввезенных и зарегистрированных автомобилей BMW 5-й серии были ранее списаны.

Для этих автомобилей BMW 5-й серии страховщики рассчитали средний ущерб в размере 6500 евро. Средняя цена автомобиля BMW 5-й серии на латвийском портале объявлений составляет 9 385 евро. Среди машин Audi почти одинаковые позиции занимают модели A4 и A6 с вероятностью списания 3,82% и 3,69% соответственно.

В случае автомобилей премиум-класса сумма ущерба исчисляется тысячами евро, однако это не обязательно означает, что эти машины непригодны для эксплуатации. Часто автомобиль "экономно списывают". Это означает, что страховщик подсчитал затраты на ремонт для возвращения автомобиля в прежнее состояние, и пришел к выводу об отсутствии экономического обоснования таких затрат.

Например, если одни только новые LED-фонари могут стоить несколько тысяч евро, что составляет большую часть затрат на ремонт. Кроме того, страховщики следуют стандартам, установленным производителями автомобилей. Если что-то из этого не может быть реализовано, автомобиль подлежит списанию. Это, конечно, не останавливает покупателей машин с трудолюбивыми руками и отсутствием совести.

Нередки случаи, когда автомобили не оснащены подушками безопасности, различными датчиками и прочей электроникой. Главное привести его в хорошее визуальное состояние. Так и возникают опасные инциденты, о которых приходится то и дело слышать в новостях.

Страховщик оценивает затраты на ремонт автомобиля со своей точки зрения. Это означает, что у немецкого страховщика будет другая смета расходов, чем, например, у страховщика из Латвии. В первую очередь потому, что меняется одна важная статья расходов — зарплата автослесаря.

Следовательно, если автомобиль экономически списан в Германии, это не значит, что его нельзя отремонтировать более экономично в другой стране, соблюдая все нормы и условия производителя. Конечно, это редкие исключения, но это возможно.

Стоит отметить, что, учитывая сложность автомобилей и рост цен, не требуется крупного ДТП, чтобы автомобиль квалифицировался как "экономически списанный". Поэтому общие убытки в отчете звучат пугающе, но на самом деле это не означает, что конкретное транспортное средство является неисправимой развалиной.

Если вы знаете, что автомобиль списан, то обратите особое внимание на место аварии и обязательно обратитесь в официальный сервис, где опытные и знающие механики оценят выполненный ремонт транспортного средства. Только сертифицированные автосервисы будут знать стандарты, установленные производителем автомобиля, и смогут объективно оценить качество выполненного ремонта.