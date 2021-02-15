Списки приоритетно вакцинируемых пополнили "критически важные для Сейма сотрудники"

Если сравнивать планы вакцинации приоритетных групп, представленные в правительстве на прошедшей неделе и в начале января, то видно, что в новом документе значительно выше стоят не только главные должностные лица страны. Расширена и пятая приоритетная группа, в которую ранее входили только учителя, сотрудники оперативных служб, представители армии и работники системы энергоснабжения.

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Передача Латвийского телевидения "de facto" сообщила, что упомянутая группа, которую ориентировочно планируется вакцинировать в период с апреля по июнь, по сравнению с предыдущими версиями выросла почти на 14 тысяч человек. В нее вошли, к примеру, "критически важные для Сейма работники", число которых, правда, точно не указано.

Остальные — это участники Олимпийских игр в Токио (275 спортсменов и обслуживающего персонала), также увеличено количество людей, отвечающих за бесперебойную работу системы энергоснабжения и инфраструктуры ИКТ, и тех, кто будет участвовать в организации выборов самоуправлений.

"Мы открыты для того, чтобы министерства предлагали свои формулировки о том, какие специалисты необходимы критично, а какие важны", — пояснил министр здравоохранения Даниэль Павлютс. "Критически важные" помещены в пятую группу ожидания вакцин, а просто "важные" — в седьмую.

Все остальное население, которое не попало ни в одну из предыдущих групп, вошло в последнюю, девятую группу ожидающих вакцинации.

Неясность критериев, по которым отбирались для вакцинации высшие должностные лица страны, вызвало критику в том числе у представителей коалиции Сейма. Председатель фракции Новой консервативной партии Кришьянис Фелдманс отметил, что он поддерживает идею привить одними из первых лидеров мнений, чтобы мотивировать общество, однако считает, что общество не получило адекватных объяснений, почему выбраны именно эти люди и почему, например, прививка была так необходима 29-летнему Артуру Тому Плешсу, министру охраны среды и регионального развития.

Советник министра здравоохранения Даниэля Павлютса Ласма Биндере пояснила агентству LETA, что вакцинируемых вне очереди от "Covid-19" людей выбрало правительство, чтобы мотивировать латвийцев прививаться, а также возобновить очную работу Кабинета министров и Совета по национальной безопасности.

онцептуальное решение вакцинировать членов правительства и СНБ Кабинет министров принял 4 февраля, а 9 февраля были определены приоритетные группы вакцинируемых. Также 9 февраля правительство решило, что для мотивации населения прививаться от коронавируса будет вакцинирован ряд известных людей — лидеров мнений.

Прививки были сделаны премьер-министру Кришьянису Кариньшу, Павлютсу, министру благосостояния Рамоне Петравиче, министру внутренних дел Сандису Гиргенсу, министру обороны Артису Пабриксу, министру экономики Янису Витенбергсу, министру финансов Янису Рейрсу, министру культуры Наурису Пунтулису, министру охраны среды и регионального развития Артуру Тому Плешсу и министру иностранных дел Эдгару Ринкевичу.

Из пяти членов президиума Сейма предусмотрена вакцинация трех человек — спикера Инары Мурниеце и ее заместителей Дагмары Бейтнере-Ле Галл и Инесе Либини-Эгнере.