Список кандидатов в депутаты Сейма в ЦИК подала партия Stabilitātei!

За политическую партию Stabilitātei!, по данным июльского опроса SKDS, готовы были проголосовать 2,8% респондентов. В 2019 году председатель правления партии Алексей Росликов, будучи тогда депутатом Рижской думы, был исключен из партии "Согласие".

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В программе 4000 знаков партия называет объявление пандемии Covid-19 и "принудительную вакцинацию" "средством для сегрегации людей, отъема доходов, уничтожения частных предприятий и здравоохранения". Партия считает, что политиков, принявших соответствующие решения, нужно призвать к уголовной ответственности. Ранее лидер партии Алексей Росликов был активным организатором и участником "антиваксерских" акций протеста.

Росликов возглавляет список Stabilitātei! по Риге. В списке Рижского избирательного округа фигурирует спортсмен Ефимий Клементьев, ранее также состоявший в партии "Согласие". Первые номера по остальным округам: в Видземе — член правления SIA EURO TRADE Амиль Салимов, в Латгалии — старший эксперт по охране труда Виктория Плешкане, в Курземе — руководитель проектов SIA SOFIJA-S Санита Петере, в Земгале — руководитель по обслуживанию клиентов SIA PROJECTON Наоми Фарбере.

Программа партии выраженно ориентирована на русскоязычных избирателей, присутствуют обещания дать негражданам право голоса на всех выборах, обеспечить образование на родном языке. В социальной сфере- обещания повысить пособия на детей, индексировать пенсии, в сфере госуправления — сократить число депутатов Сейма со 100 до 50.

Росликов — один из "раскольников" "Согласия" периода скандалов в Рижской думе. В 2019 году из партии "Согласие" были исключены четыре депутата Рижской думы — Вадим Баранник, Валерий Петров, Виталий Дубов и сам Росликов. Поводом для исключения стало то, что эти четыре депутата фактически не поддержали выдвижение в вице-мэры Риги своего сопартийца Сандриса Бергманиса. Это произошло вскоре после избрания экс-мэра Риги Нила Ушакова ("Согласие") депутатом Европарламента.

На внеочередных выборах в Рижскую думу в 2020 году Росликов, Петров и Дубов баллотировались от сразу созданной от партии Alternative. Однако политическая сила не преодолела 5%-й барьер — за нее проголосовали только 3,03% избирателей. Впоследствие была создана партия Stabilitātei!, главой и лицом которой стал Росликов.

С полной версией списков кандидатов в депутаты Сейма и программой партии Stabilitātei! можно ознакомиться здесь.