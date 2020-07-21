Список "Нового согласия" на выборах в Рижскую думу возглавила Татьяна Каргина

Лидером списка политического объединения "Новое согласие" (Jaunā Saskaņa) на выборах в Рижскую думу стала предприниматель Татьяна Каргина. Об этом свидетельствует список кандидатов, опубликованный на сайте Центральной избирательной комиссии.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Татьяна Каргина была сооснователем Parex banka и до 2006 года была в браке с Валерием Каргиным. На протяжении нескольких лет считалась самой богатой женщиной в Латвии.

В список "Нового согласия" вошли также экс-депутат Сейма, предприниматель Игорь Мельников, бывший депутат Рижской думы, предприниматель Юрий Журавлев и его супруга Марика Журавлева, бывший депутат Юрмальской думы Янис Кузинс, владелец сети Double Coffee Андрей Нилов, а также члены правления Партии Центра Дайнис Грабовскис и Эдвинс Пуке.