Список "Нового согласия" на выборах в Рижскую думу возглавила Татьяна Каргина
Foto: F64

Лидером списка политического объединения "Новое согласие" (Jaunā Saskaņa) на выборах в Рижскую думу стала предприниматель Татьяна Каргина. Об этом свидетельствует список кандидатов, опубликованный на сайте Центральной избирательной комиссии.

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Татьяна Каргина была сооснователем Parex banka и до 2006 года была в браке с Валерием Каргиным. На протяжении нескольких лет считалась самой богатой женщиной в Латвии.

В список "Нового согласия" вошли также экс-депутат Сейма, предприниматель Игорь Мельников, бывший депутат Рижской думы, предприниматель Юрий Журавлев и его супруга Марика Журавлева, бывший депутат Юрмальской думы Янис Кузинс, владелец сети Double Coffee Андрей Нилов, а также члены правления Партии Центра Дайнис Грабовскис и Эдвинс Пуке.

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Новое Согласие Выборы в Рижскую думу 2020 Татьяна Каргина Юрий Журавлев
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