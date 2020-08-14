Список стран повышенного риска пополнили Греция и Великобритания

Список стран, по прибытии из которых необходимо соблюдать самоизоляцию пополнили четыре страны, свидетельствует публикация Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). В их числе Греция, Великобритания и Ирландия.

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“Красный” список стран, куда не рекомендуется ехать и после их посещения, даже транзитом, необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию пополнила Дания, которая ещё на прошлой неделе была в числе безопасных стран. В свою очередь, ситуация во Франции ухудшилась и туда тоже больше не рекомендуют ездить.

В “желтом” списке, куда ездить можно, но после посещения необходимо соблюдать самоизоляцию, появилась Ирландия, Великобритания и Греция. За неделю ситуация в Польше и Хорватии ухудшилась и заболеваемость в этих странах лишь немного отстает от показателя, по преодолению которого страна попадает в “красный” список.

Из всех стран за пределами ЕС можно ездить в Канаду, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Тайланд, Тунисию и Уругвай. Не рекомендуется посещать Австралию и всё остальные страны за пределами ЕС.

“Красный” список:

Люксембург

Испания

Румыния

Мальта

Андора

Монако

Бельгия

Сан-Марино

Нидерланды

Болгария

Швеция

Франция

Исландия

Чехия

Швейцария

Португалия

Дания

“Желтый” список: