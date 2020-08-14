Список стран повышенного риска пополнили Греция и Великобритания
Foto: DELFI

Список стран, по прибытии из которых необходимо соблюдать самоизоляцию пополнили четыре страны, свидетельствует публикация Центра по профилактике и контролю заболеваний (ЦПКЗ). В их числе Греция, Великобритания и Ирландия.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

“Красный” список стран, куда не рекомендуется ехать и после их посещения, даже транзитом, необходимо соблюдать двухнедельную самоизоляцию пополнила Дания, которая ещё на прошлой неделе была в числе безопасных стран. В свою очередь, ситуация во Франции ухудшилась и туда тоже больше не рекомендуют ездить.

В “желтом” списке, куда ездить можно, но после посещения необходимо соблюдать самоизоляцию, появилась Ирландия, Великобритания и Греция. За неделю ситуация в Польше и Хорватии ухудшилась и заболеваемость в этих странах лишь немного отстает от показателя, по преодолению которого страна попадает в “красный” список.

Из всех стран за пределами ЕС можно ездить в Канаду, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Тайланд, Тунисию и Уругвай. Не рекомендуется посещать Австралию и всё остальные страны за пределами ЕС.

“Красный” список:

  • Люксембург
  • Испания
  • Румыния
  • Мальта
  • Андора
  • Монако
  • Бельгия
  • Сан-Марино
  • Нидерланды
  • Болгария
  • Швеция
  • Франция
  • Исландия
  • Чехия
  • Швейцария
  • Португалия
  • Дания

“Желтый” список:

  • Польша
  • Хорватия
  • Кипр
  • Австрия
  • Греция
  • Ирландия
  • Великобритания
Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

4

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Подземный туннель, космос и игры: как провести выходные с семьей в Вентспилсе
Магический Вентспилс: самые красивые виды города в разных ракурсах
Новое транспортное соединение с Кундзиньсалой уменьшит заторы и повысит конкурентоспособность порта
Выходные в Паланге для всей семьи: куда податься, что посмотреть и чем заняться
Рижский порт полностью готов к сезону перевалки зерна
В Рижском порту проведено ежегодное исследование популяции птиц
Цифровые вызовы: как предприятиям использовать преимущества е-коммерции?
Размяться в Вентспилсе: идеи для активных и спортивных выходных