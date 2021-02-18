СПИСОК: В Риге будет закрыт и реорганизован ряд школ

Комитет Рижской думы по образованию, культуре и спорту одобрил закрытие и реорганизацию нескольких столичных школ с целью дальнейшей оптимизации сети учебных заведений.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Будет ликвидирована Рижская средняя школа им. Яниса Порукса, расположенная на улице Гауяс, 23, а реализация образовательных программ будет передана 45-ой Рижской средней школе на ул. Ропажу, 34. Занятия при этом будут проходить в обоих зданиях.

Рижская музыкальная средняя школа будет присоединена к Рижской Вальдорфской школе, а учеба будет проходить в действующих зданиях Рижской музыкальной средней школы на ул. Шампетера, 98 и ул. Калнциема, 160. К этим зданиям добавлены территории для организации учебного процесса и свободного времени детей.

К Рижской средней школе им. Райниса, расположенной на улице Кр. Барона, 71, будет присоединена ликвидированная Рижская Авотская основная школа, расположенная на ул. Авоту, 44. Учебный процесс будет по-прежнему проходить в обоих зданиях.

Будет открыта новая школа — Рижская средняя школа Аркадия в Агенскалнсе, в которую будут объединены 61-я Рижская средняя школа на ул. Парслас, 14 и 53-я Рижская средняя школа на ул. Мелнсила, 6. Учебный процесс будет проходить в обоих зданиях.

19-я Рижская средняя школа будет переименована в Рижскую Болдерайскую новую основную школу, 54-я Рижская средняя школа — в Рижскую Балтмуйжскую основную школу, а 65-я Рижская средняя школа и 69-я Рижская средняя школа станут основными школами.

В статус основных школ перейдут также Рижская Восточная средняя школа и Рижская средняя школа им. Сергея Жолтока.

В Яунциемсе впредь будет одно учебное заведение, в которое будут объединены 15-е Рижское дошкольное учебное заведение и 7-я Рижская основная школа.