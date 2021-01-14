СПИСОК: В Риге временно закрыты некоторые рейсы маршруток

С 16 января на определенное время будут закрыты некоторые маршруты экспресс-бусов "Ригас микроаутобусу сатиксме" (РМС), сообщила представитель предприятия Майя Лаздиня.

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Маршруты закрыты по распоряжению исполнительного директора Рижской думы из-за того, что в условиях чрезвычайного положения количество пассажиров на них резко сократилось.

С 16 января по 7 февраля по рабочим дням не будут курсировать экспресс-бусы РМС по маршрутам номер 304 Привокзальная площадь — Кенгарагс, номер 322 центр — аэропорт, номер 324 Привокзальная площадь — Мангальсала, номер 337 Эспланада — Иманта, номер 338 Иманта — Плявниеки, номер 341 центр — аэропорт и номер 344 центр — Ильгюциемс.

По выходным дням с 16 января по 7 февраля больше не курсируют экспресс-бусы 300-го маршрута вокзал — Вецдаугава.

В рабочие дни экспресс-бусы будут курсировать по маршрутам 300, 303, 309, 314, 316, 333, 336, 346, 363, 370 и 371.