СПИСОК: В Риге временно закрыты некоторые рейсы маршруток
Foto: F64

С 16 января на определенное время будут закрыты некоторые маршруты экспресс-бусов "Ригас микроаутобусу сатиксме" (РМС), сообщила представитель предприятия Майя Лаздиня.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Маршруты закрыты по распоряжению исполнительного директора Рижской думы из-за того, что в условиях чрезвычайного положения количество пассажиров на них резко сократилось.

С 16 января по 7 февраля по рабочим дням не будут курсировать экспресс-бусы РМС по маршрутам номер 304 Привокзальная площадь — Кенгарагс, номер 322 центр — аэропорт, номер 324 Привокзальная площадь — Мангальсала, номер 337 Эспланада — Иманта, номер 338 Иманта — Плявниеки, номер 341 центр — аэропорт и номер 344 центр — Ильгюциемс.

По выходным дням с 16 января по 7 февраля больше не курсируют экспресс-бусы 300-го маршрута вокзал — Вецдаугава.

В рабочие дни экспресс-бусы будут курсировать по маршрутам 300, 303, 309, 314, 316, 333, 336, 346, 363, 370 и 371.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

10

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Кенгарагс Рига
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Умные подарки на любой вкус: праздничный выбор гаджетов Huawei
Праздничная неделя вместе c Wolt: рекомендует Сигне Мейране
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Полезные приложения, которые помогут реализовать планы на год
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы
"Я горда и счастлива быть в ИТ-отрасли": история Елены о карьерных перипетиях
Более половины компаний Рижского порта завершают год с увеличением грузооборота