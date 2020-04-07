SPKC: больше половины заболевших Covid-19 проживают в Риге

В Латвии заболевание Covid-19 было констатировано у жителей в 55 латвийских самоуправлений, но 54% пациентов проживает в Риге, свидетельствует обобщенная информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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К утру вторника, 7 апреля, в Латвии было выявлено 548 заболевших Covid-19: больше всего пациентов зарегистрировано в Риге ( инфицированы более 295 человек или 54% от общего числа пациентов с Covid-19), Юрмале — 28 человек, Елгаве — 17, Лиепае — 16, Саласпилсе — 15, Кекавском крае — 14, Бабите — 10, Огре, Марупе и Олайне — по 9, Даугавпилсе, Бауске, Озолниекском и Гаркалнском краях — по 8. В остальных самоуправлениях — менее 8.

Больше всего, 141 или 26%, заболевших в группе 30-39 лет. Далее следует возрастная группа 40-49 лет — 106 (19%). В возрастной группе от 20 до 29 лет — 92 заболевших (17%), в возрастной группе от 50 до 59 лет — 86 (16%), в возрастной группе старше 60 лет — 93 заболевших (17%). До сих пор наименьшее число пациентов с Covid-19 отмечено в возрастной группе до 19 лет — известно о 30 случаях заболевания.

В больницах находится 41 пациент с Covid-19.