SPKC: Covid-19 ввезен в Латвию из Испании, Италии, Австрии и Швейцарии; на карантине — 200 человек
Foto: LETA

В ходе эпидемиологического расследования выяснилось, что заразившиеся коронавирусом жители Латвии буквально на днях вернулись из Испании, Италии, Австрии и Швейцарии, в одном случае заражение произошло уже в Латвии от человека, побывавшего в Швейцарии, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

Специалисты уточняют, что два пациента с подтвержденным Covid-19 вернулись из Испании.

В целом на карантине в Латвии сейчас находится свыше 200 человек, в больнице лечится один пациент. Он заразился от родственника, который вернулся в Латвию из страны, где зарегистрирована вспышка коронавируса.

В центре напоминают, что вернувшимся в Латвию стоит соблюдать строгие правила:

  • следить на своим здоровьем в течение 14 дней, при появлении симптомов звонить по телефону 113;
  • 14 дней воздерживаться от любых контактов с сеньорами и людьми, которые страдают хроническими заболеваниями;
  • соблюдать дистанцию в 2 метра при контакте с больным человеком.

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