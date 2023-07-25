SPKC: летом растет заболеваемость кишечными инфекциями

Летом растет заболеваемость инфекциями желудочно-кишечного тракта, в том числе сальмонеллезом, кампилобактериозом и пищевыми токсикоинфекциями, предупреждает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Тенденция связана с приготовлением пищи на улице в неподходящих условиях, неправильным хранением продуктов, недостаточным соблюдением гигиенических требований и влиянием жаркой погоды на скорость размножения бактерий. Кроме того, кишечные заболевания активизировались с отменой коронавирусных ограничений.

За весь 2022 год в Латвии было зарегистрировано 156 случаев заболевания сальмонеллезом, а в первом полугодии 2023 года — уже 154. Сальмонеллезом люди заражаются от продуктов животного происхождения, не прошедших достаточную термическую обработку. Это мясо, яйца, молочные продукты, рыба, креветки и т. д. Дети могут заразиться, играя с животными, возможно заражение и контактным путем, если не соблюдаются гигиенические нормы.

SPKC призывает покупать скоропортящиеся продукты там, где они хранятся в холодильниках или холодных витринах, оборудованных термометром, мыть овощи и фрукты, следить за сроком годности, а во время готовки следить за тем, чтобы готовая пища не соприкасалась с сырой (в том числе не резать на одной доске и одним ножом сырое и готовое).