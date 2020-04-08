SPKC: Наибольшее число новых заболевших коронавирусом — в Риге, Юрмале и Елгаве

За последние сутки наибольший прирост числа инфицированных Covid-19 констатирован в Риге, свидетельствует обобщенная информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). В столице за день выявлено 20 новых случаев заболевания, общее же число инфицированных рижан составило 315.

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На втором месте по распространению коронавируса идет Юрмала. Однако там данные значительно более скромые: +1 заболевший за сутки и в общем 20 инфицированных.

В Елгаве за последние сутки выявлено еще трое заболевших, общее их число составило 20 человек. В Лиепае — двое новых инфицированных, всего выявлено 18 жителей.

За прошедшие сутки выявлено 29 новых случаев заболевания Covid-19, в целом инфицировано 577 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 1461 человек, в целом с начала распространения вируса в Латвии — 24 036.

В больницах находится 39 пациентов с Covid-19, у 36 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.

Два человека скончались, ожидается заключение о причинах смерти еще одного человека.