SPKC: объем тестирования на Covid-19 в Латвии аналогичен Италии, Франции и Финляндии
Foto: Shutterstock

В Латвии объем тестирования на Covid-19 аналогичен Италии, Франции и Финляндии, заявил на пресс-конференции директор департамента анализа риска и профилактики инфекционных заболеваний Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Юрий Перевощиков.

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В течение семи дней с 23 по 29 октября в Латвии сделано 34 266 тестов, что на 14% больше, чем в период с 12 по 18 октября. В среднем за последнюю неделю делалось 4895 тестов в день.

Количество тестов составляет примерно 1800 на 100 000 населения, что соответствует объемам Италии, Франции, Финляндии и в два раза больше Эстонии. Такой объем тестирования дает достаточное представление о распространении инфекции.

За последние семь дней было выявлено 1437 случаев Covid-19, что почти на 60% больше, чем неделей ранее.

Доля положительных тестов на прошлой неделе составила 4,2%, неделей ранее — 3%. Это свидетельствует о стабильной тенденции роста и все менее контролируемом распространении вируса, отметил специалист.

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LETA

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LETA

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Юрий Перевощиков Центр профилактики и контроля заболеваний Коронавирус
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