SPKC обновил список стран, при въезде из которых не требуется самоизоляция

С 26 июня самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде в Латвию также из Литвы, Бельгии, Франции и Люксембурга, но вновь вводятся ограничения при возвращении из Монако, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Таким образом, самоизоляцию не нужно будет соблюдать при въезде в Латвию из Бельгии, Швеции, Франции, Литвы, Люксембурга, Эстонии, Норвегии, Швейцарии, Хорватии, Италии, Словакии, Австрии, Германии, Чехии, Болгарии, Финляндии, Венгрии, Лихтенштейна, Польши, Румынии, Исландии, Ватикана, Мальты и Сан-Марино.

В свою очередь изоляцию (10 дней) нужно соблюдать при въезде из Великобритании, Португалии, Испании, Андорры, Монако, Нидерландов, Греции, Дании и Словении.

Порог самоизоляции в Латвии в настоящее время установлен на уровне 75 случаев на 100 000 жителей.

Для стран, не входящих в ЕС и ЕЭЗ, самоизоляция не требуется при поездках из Таиланда, США, Сербии, Руанды, Японии, Ливана, Южной Кореи, Македонии, Новой Зеландии, Израиля, Албании, Сингапура и Австралии. Эти страны входят в число тех, откуда разрешено пересекать внешнюю границу ЕС.

При въезде в Латвию из других стран мира, не указанных в списках, соблюдать самоизоляцию необходимо.

Если поездка необходима, при возвращении в течение десяти дней необходимо соблюдать строгие меры самоизоляции и следить за здоровьем. При появлении симптомов следует сделать тест на Covid-19 и проконсультироваться с семейным врачом.

Напомним, что лицам, которые вакцинированы от Covid-19, при возвращении из стран ЕС, ЕЭС, Швейцарии и Великобритании, не требуется соблюдать самоизоляцию.