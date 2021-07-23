SPKC обновил список стран, при въезде из которых не требуется самоизоляция

Люди, которые не привиты от Covid-19, должны будут соблюдать десять дней самоизоляции при въезде в Латвию из 13 стран Европейского союза (ЕС) и Европейской экономической зоны (ЕЭЗ): Кипра, Нидерландов, Испании, Андорры, Португалии, Мальты, Греции, Люксембурга, Монако, Ирландии, Дании, Бельгии и Франции, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ).

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В свою очередь требование соблюдения самоизоляции не применяется к въезжающим в Латвию из Швейцарии, Финляндии, Лихтенштейна, Эстонии, Норвегии, Италии, Словении, Литвы, Хорватии, Швеции, Австрии, Чехии, Германии, Исландии, Болгарии, Сан-Марино, Словакии, Венгрии, Румынии, Польши и Ватикана.

Порог зеленого списка в Латвии составляет 75 случаев коронавируса на 100 000 жителей.

Согласно данным ЦПКЗ, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии составляет 27,7 случая.

Путешественники, имеющие сертификат Covid-19, не должны соблюдать самоизоляцию при въезде в Латвию из любой страны ЕС/ЕЭЗ, включенной в зеленый или желтый список.

В настоящее время на Кипре и в Нидерландах самые высокие кумулятивные показатели заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения — 1483,6 и 670,4 случая соответственно, в то время как в Литве — 34,5 случая, а в Эстонии — 50,8.

По данным ЦПКЗ, самые низкие кумулятивные показатели зафиксированы в Ватикане и Польше — 0 и 3,1 случая на 100 000 жителей соответственно.

ЦПКЗ призывает население пройти вакцинацию, поскольку это остается самой безопасной и эффективной формой защиты от тяжелых форм заболевания и снижает распространение в обществе инфекции Covid-19.

Как сообщалось ранее, лица, привитые от Covid-19, которые въехали в Латвию из любой страны ЕС, ЕЭЗ, Швейцарии или Великобритании, больше не должны соблюдать требование самоизоляции.