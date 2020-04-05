SPKC объяснил как получить услуги красоты и не получить коронавирусную инфекцию

Служба профилактики и контроля заболеваний (SPKC) разработала правила, которым в период чрезвычайной ситуации строго должны следовать поставщики услуг красоты — парикмахерских, косметических, маникюра и педикюра, а также визажисты, гримёры, татуировщики, специалисты по микропигментации и пирсингу.

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Кто может обслуживать? Не имеют права работать с клиентами поставщики услуг, которые принадлежат к одной из групп лиц, обязанных самоизолироваться или соблюдать домашний карантин. А также, если у поставщика услуг есть признаки респираторной инфекции. Рекомендуется оценить необходимость услуги, если она длится более 15 минут и у поставщика услуг есть хронические заболевания (например, диабет, хронические заболевания легких, сердечно-сосудистые заболевания), или если поставщик услуг старше 60 лет.

Где можно? В организации обслуживания тоже надо следовать четким правилам. Принимать клиентов только по предварительной записи, не позволяя клиенту более 15 минут оставаться в комнате ожидания или в основном помещении салона. Не оказывать услуги клиентам на дому. Рабочие места должны быть расположены так, чтобы в пределах двух метров не было другого рабочего места, а также места ожидания для клиентов. Если это условие не может быть выполнено, то одновременно можно обслуживать лишь столько клиентов, сколько позволяет рабочее помещение с соблюдением дистанции в два метра.

О чем сказать клиенту? Имя, фамилия и телефон всех клиентов должны быть задокументированы при записи и храниться до отмены ЧС. Перед тем как сделать запись, надо сообщить клиенту, что информация о нем будет сохраняться для эпидемиологического расследования, если такая необходимость возникнет. Надо выяснить, входит ли клиент в какую-либо из групп лиц, которые обязаны соблюдать самоизоляцию или домашний карантин и есть ли у клиента признаки респираторной инфекции. Нельзя обслуживать клиента, который отказывается дать свои данные или у него есть признаки респираторной инфекции, или он обязан соблюдать самоизоляцию или домашний карантин.

Как обеспечить гигиену? В салоне должно быть все необходимое, как для поставщика услуг, так и для клиентов - теплая вода, жидкое мыло, одноразовые средства для вытирания рук, дезинфицирующие средства для рук, содержащие не менее 70% спирта). Надо мыть и дезинфицировать руки, даже если во время обслуживания использовались резиновые перчатки. Необходимо часто проветривать помещение или обеспечить хорошую механическую вентиляцию. Проводить регулярную дезинфекцию часто используемых поверхностей - дверных ручек, кранов, унитазов, поверхностей столов, подлокотников кресел, электронных устройств и помещения раствором, содержащим 70% этанола или 50-70% изопропанола, или 0,5% натрия, раствором гипохлорита и другими дезинфицирующими средствами, эффективными против вирусов с оболочкой.

В помещении салона должна быть на виду четкая информация к прочтению о гигиене рук и соблюдении расстояния в два метра в служебной комнате или основном помещении салона (включая туалеты для клиентов). Поставщикам услуг рекомендуют использовать медицинскую маску с маркировкой CE и менять ее не реже, чем каждые два часа.