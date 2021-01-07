SPKC опроверг информацию о том, что в Огрской больнице выявлен новый подвид Covid-19
Foto: Edijs Pālens/LETA

Председатель правления Огрской больницы Дайнис Шировс проинформировал агентство LETA, что в этом медицинском учреждении выявлен новый подвид коронавируса SARS-CoV-2, который является еще более легко распространяющимся и опасным.

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При этом Шировс отметил, что новым подвидом вируса уже заразились как пациенты, так и медики, причем болезнь у них протекает в тяжелой форме.

Однако в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC) опровергли данное заявление, добавив, что в Латвии не был констатирован какой-либо новый вид коронавируса. Представитель SPKC Илзе Арая отметила, что результаты анализов проверяются в Центре инфектологии и Центре исследований биомедицины.

Также Арая отметила, что новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, не отличается более тяжелыми симптомами болезни, но является более заразным.

Напомним, что в середине декабря прошлого года власти Великобритании сообщили об обнаружении нового, более заразного штамма коронавируса. Позже этот вариант SARS-CoV-2 обнаружили в ряде других стран, в том числе в США, Китае, Канаде, Турции, Таиланде, Греции, Словакии, Вьетнаме и на Кипре.

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