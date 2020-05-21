SPKC: отрицательный тест на Covid-19 не значит, что можно прерывать самоизоляцию

В портал Delfi обратился читатель, вернувшийся из-за границы. Его волновал вопрос, сможет ли он, сдав тест на коронавирус, прерывать самоизоляцию и поехать повидать родных. За ответом мы обратились в Центр профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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"Вчера я получил результат анализа на коронавирус — отрицательный. А мне сидеть в самоизоляции еще неделю с копейками. Неужели я не могу съездить к родителям?" — написал читатель.

Представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) Эдите Теттере ответила порталу Delfi, что читатель должен оставаться дома.

"Всем, кто вернулся из-за границы, нужно сoблюдать самоизоляцию 14 дней. Результат теста не отменяет установленные государством ограничения", — объяснила она.

Поскольку коронавирус может проявиться через 14 дней после заражения, возможна ситуация, что тест сделан слишком рано, и через несколько дней он уже выявил бы инфекцию.

Человек, находящийся в самоизоляции, не должен ни с кем контактировать. Он имеет право пойти погулять там, где возможно соблюдать дистанцию 2 метра — например, в лесу. Если нет никого, кто может принести продукты, находящийся на самоизоляции имеет право выйти в магазин, но должен соблюдать в нем дистанцию и ни с кем не контактировать.

На живущих с ним людей ограничения не распространяются, они имеют право свободно перемещаться и контактировать с другими людьми.