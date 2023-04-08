SPKC предупреждает: начался сезон активности клещей

Специалисты Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) призывают всех, кто отправляется на природу, остерегаться клещей.

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SPKC поясняет, что сезон активности клещей в Латвии обычно длится с начала апреля до конца октября, но при благоприятных метеорологических условиях может быть и дольше. Клещи становятся активными при таянии снега и температуре воздуха выше +3 градусов.

Специалисты SPKC призывают всех, кто отправляется на природу, проявлять осторожность. Побывав на улице, даже если это сад у дома, следует проверить одежду и тело на наличие клещей. Детей следует проверять особенно тщательно.

Эпидемиологи SPKC напоминают, что вакцинация обеспечивает защиту только от клещевого энцефалита, но не защищает от других вызываемых клещами заболеваний, таких как болезнь Лайма и эрлихиоз.

В последние годы наличие вирусов клещевого энцефалита у неприсосавшихся клещей, собранных в природе в сезон активности клещей, колебалось в пределах 1-3%, наличие боррелий, возбудителя болезни Лайма (B. burgdorferi s.l.), составляло 20-70%, а распространенность возбудителя эрлихиоза A. phagocytophilum — от 1 до 9%.

SPKC отмечает, что клещи чаще всего прикрепляются к человеку на высоте от 10 до 15 см от земли, поэтому при прогулке по лесу или по заросшим кустарником участкам следует одеваться так, чтобы клещи не могли попасть под одежду: брюки заправлять в носки или сапоги, манжеты и воротник должны быть облегающими, блуза или рубашка — заправленными в брюки.

Также во время прогулки следует время от времени осматривать свою одежду, чтобы вовремя заметить ползающих по ней клещей, и тщательно проверять, нет ли клещей на одежде или теле, по возвращении с прогулки.

Если клещ все же присосался, его следует как можно скорее удалить. Перед тем, как вытащить клеща, желательно продезинфицировать кожу вокруг места укуса спиртом. Для удаления клеща можно воспользоваться тонким пинцетом или специальным изогнутым медицинским пинцетом, или же петлей из нити. Уничтожить клеща следует, спустив в канализацию.

При удалении клеща специалисты SPKC рекомендуют не сдавливать его, не отрывать, не капать на него растворами. У клещей вирус находится в основном в слюнных железах и слюне, но боррелии Лайма преимущественно локализуются в кишечном тракте клеща и при надавливании на клеща могут попасть в кровь человека. Если зараженного клеща вовремя заметить и правильно удалить, велика вероятность того, что боррелии вообще не попадут в организм человека. Через 30 дней после укуса клеща следует понаблюдать, не появилось ли характерное для болезни Лайма красное пятно с более светлым центром в месте укуса, в этом случае следует обратиться к семейному врачу, который назначит соответствующее лечение.