SPKC предупреждает об увеличении количества случаев Covid-19 в ближайшие месяцы
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В ближайшие один-два месяца в Латвии ожидается значительное увеличение числа случаев Covid-19, прогнозирует Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

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Европейский центр профилактики и контроля заболеваний с учетом ситуации в разных странах и предыдущего опыта прогнозирует, что в ближайшие один-два месяца штамм Omicron XBB.1.5 вируса SARS-CoV-2 может вызвать значительное увеличение числа заболеваний.

По прогнозам SPKC, в результате заражения людей из групп риска увеличится число госпитализаций и смертельных случаев. Европейский центр профилактики и контроля заболеваний сообщает, что за четыре недели наибольшее количество смертей от Covid-19 в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны было зарегистрировано в возрастной группе старше 80 лет — 63%, а в группе 65-79 лет — 27%.

На предыдущей неделе (30 января — 5 февраля) число новых случаев Covid-19 в Латвии увеличилось на 14,9%.

На прошлой неделе в Латвии было лабораторно подтверждено 177 случаев инфекции. Количество тестов увеличилось на 22,7%, немного выросло и количество госпитализированных пациентов, свидетельствуют данные SPKC.

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