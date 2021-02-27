SPKC предупреждает: пассажир с Covid-19 ездил на поезде Рига-Лиелварде

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) выяснил, что пассажир с Covid-19 c 15 до 26 февраля каждый рабочий день ездил на поездах Лиелварде-Рига и Рига-Лиелварде, информирует SPKC.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Пассажир каждые рабочий день ездил на поезде Лиелварде-Рига от станции Парогре (в 6:58) до станции Гайсма и обратно поездом Рига-Лиелварде от Гайсмы (17:23) до Парогре. Чаще всего он ездил в третьем вагоне состава.

Всем пассажирам, которые в те же дни тоже следовали этими поездами, рекомендуется следить за состоянием здоровья. Если наблюдаются характерные для Covid-19 симптомы, то рекомендуется оставаться дома и связаться с семейным врачом, чтобы оценить состояние здоровья.