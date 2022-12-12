SPKC призывает жителей из групп риска пользоваться медицинскими масками и респираторами FFP2

С ростом заболеваемости различными респираторными болезнями Центр контроля и профилактики заболеваний (SPKC) призывает жителей из групп риска пользоваться медицинскими масками или респираторами FFP2, чтобы избежать заражения. Об этом порталу Delfi сообщили в SPKC.

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За прошедшую неделю, с 5 по 11 декабря, число новых случаев Covid-19 в Латвии уменьшилось на 3,6% по сравнению с предыдущей неделей. Зарегистрировано 2842 новых случая Covid-19, доля положительных тестов увеличилась, достигнув 21,6%. Также на 13,8% увеличилось количество больных, находящихся на стационарном лечении, отметили в SPKC.

На минувшей неделе число случаев коронавируса уменьшилось только в Латгале и окрестностях Риги, но увеличилось в Курземе, Риге, Видземе и Земгале.

В Европейском союзе (ЕС) заболеваемость Covid-19 продолжает незначительно расти. Между тем, в Латвии заболеваемость Covid-19 остается ниже среднего показателя по ЕС.

Однако, в связи с продолжающимся значительным ростом заболеваемости различными респираторными инфекционными заболеваниями, SPKC призывает жителей, входящиз в группы риска, использовать медицинские маски или респираторы FFP2. Их необходимо использовать в закрытых помещениях, где невозможно дистанцироваться от других людей, а также в местах с недостаточной вентиляцией.

SPKC призывает воздержаться от посещения таких мест, особенно с маленькими детьми или людьми с хроническими заболеваниями, сениорами, людьми с иммунодефицитом и теми, кто часто и тяжело болеет респираторными инфекциями.

Специалисты также призывают пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями не откладывать вакцинацию от сезонного гриппа и Covid-19. Подать заявку на вакцинацию можно у своего семейного врача, в медицинских учреждениях, кабинетах вакцинации или на портале manavakcina.lv.