SPKC прокомментировал вероятность быстрого распространения нового штамма Covid-19

Новый тип Covid-19 может быстро распространиться в Латвии только после его локальной стабилизации, и в настоящее время данные не показывают его локального распространения, сообщила представитель Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC) Илзе Арая.

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На прошлой неделе в Латвии было обнаружено четыре новых случая заражения британским вариантом Covid-19, сообщил в понедельник председатель научного совета Латвийского центра биомедицинских исследований Янис Кловиньш.

"В латвийской ситуации мы предполагаем, что новый штамм Covid-19 сейчас не может быстро распространяться здесь, потому что сначала он должен стабилизироваться локально", — пояснила Арая, добавив, что данные секвенирования еще не показывают локального распространения, поскольку все предыдущие случаи были связаны с поездками за границу.

Выявленные к настоящему времени случаи британского типа Covid-19 находятся в поле зрения SPKC, и центр продолжает внимательно отслеживать и контролировать ситуацию.

Также SPKC обращает внимание на то, что новый вариант Covid-19 имеет тот же способ распространения, что и текущий, поэтому меры эпидемиологической безопасности по-прежнему эффективны.