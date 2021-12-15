SPKC: в поезде Лиелварде — Рига ехал пассажир с Covid-19
Foto: F64

В ходе эпидемиологического расследования сотрудники Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC) установили, что пассажир с инфекцией Covid-19 14 декабря ехал в поезде Лиелварде — Рига (AS Pasažieru vilciens reisa nr. 6205): в 06.50 он сел в поезд на станции "Саулкалне" и ехал до Риги.

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Пассажиров, которые ехали в этом поезде, SPKC просит следить за своим здоровьем и при появлении симптомов вирусного заболевания оставаться дома и связаться с семейным врачом.

SPKC напоминает, что в таких случаях быстрее узнать, что вы были в контакте с больным, поможет приложение Apturi Covid.

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