SPKC все еще не удалось выяснить первоисточник недавней вспышки Covid-19

Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC) пока не удалось выяснить первоисточник о вспышки Covid-19, которая связана с отдыхом группы людей в двух рижских ресторанах, сообщает LETA.

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Как в четверг на брифинге рассказала руководитель Отдела по надзору за инфекционными болезнями и иммунизации SPKC Элина Диминя, два из констатированных за сутки случаев заболевания связаны с путешествием в иностранные государства, пять случаев четко классифицируются как контакты с ранее выявленными случаями заболевания, а еще в трех случаях, вероятно, инфицированные находились в контакте с лицами, которые вернулись из иностранных государств. Еще три случая эпидемиологи пока расследуют.

Не удалось проследить источник заражения еще троих людей, заболевших за последние дни, поэтому сейчас в фокусе SPKC находятся шесть случаев.

За последние четыре дня в Латвии выявлено 30 новых заболевших, и 12 случаев связаны со вспышкой, вызванной отдыхом компании молодых людей в рижских ресторанах. Как заболели люди, которые были в этой компании, пока неясно.

"Возможно, в ближайшие дни узнаем о новых случаях", — подозревает Диминя.

Она отметила, что на прошлой неделе в Латвии заболели всего восемь человек, а на этой за четыре дня уже 30. Похожая тенденция наблюдается в Литве и Эстонии. На прошлой неделе в Эстонии заболело шесть человек, на этой 18, а в Литве на прошлой неделе 20, на этой за четыре дня — 21.

На данный момент общее количество выявленных в Латвии случаев коронавируса достигло 1154. 1019 человек выздоровели, 30 умерли.

До сих пор в Латвии сделано 163 769 анализов на Covid-19.

В настоящий момент в стационарах находится четыре пациента, в том числе один — в тяжелом состоянии. В общей сложности из больниц выписаны 182 пациента, переболевших Covid-19.