SPKC: вторую неделю подряд наблюдается снижение роста заболеваемости Covid-19

В Латвии уже вторую неделю наблюдается снижение темпов роста количества новых случаев Covid-19, сообщил агентству LETA представитель Центра контроля и профилактики заболеваний (SPKC) Гинтс Георгс Мурашевс.

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Он заявил, что за минувшую неделю, с 1 по 7 августа, число новых случаев коронавируса в Латвии увеличилось на 7,4%. Уже вторую неделю наблюдается небольшой рост по сравнению с предыдущей неделей. Доля положительных образцов также немного снизилась — на 0,1%. В свою очередь, в среднем госпитализировали 27 пациентов в день, что на 2,7% больше, чем неделей ранее.

Мурашев отметил, что за последние две недели больше всего случаев Covid-19 выявлено в возрастной группе от 30 до 39 лет. Небольшой рост заболеваемости наблюдается по всей Латвии, однако на прошлой неделе более быстрый рост был зафиксирован в Видземе, а в Риге и Латгале ситуация стабильная.

Средний показатель заболеваемости Сovid-19 в Европейском союзе и Европейской экономической зоне продолжает снижаться, в том числе в некоторых странах, где наблюдались высокие подъемы, например, в Италии, Германии, Франции, Португалии, число случаев коронавируса в настоящее время снижается.