SPKC: заболеваемость Covid-19 в Латвии снижается медленно, оснований для смягчения ограничений нет
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Количество инфицированных Covid-19 в Латвии снижается вторую неделю подряд, но очень медленно — по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 1,9%, и Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC, ЦПКЗ) считает такое снижение незначительным.

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В настоящее время 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости на 100 000 человек составляет в Латвии 508,7 случая. Как подчеркивает SPKC, чтобы говорить об улучшении эпидемиологической ситуации, что позволило бы ослабить некоторые из ограничений, заболеваемость должна быть ниже 200 случаев на 100 000 человек, то есть не более 270 новых случаев за сутки.

На минувшей неделе было зарегистрировано 4813 новых случаев Covid-19 по сравнению с 4906 случаями неделей ранее. Снижение заболеваемости наблюдается во всех регионах, за исключением Курземе, где продолжается небольшой ее рост.

В последние недели наблюдается небольшой рост заболеваемости среди детей — в этой демографической группе самая высокая заболеваемость наблюдается среди подростков от 15 до 19 лет. С свою очередь снижается заболеваемость среди людей старше 65 лет.

Индекс репродукции Covid-19 в настоящее время составляет 1, тогда как неделей ранее — 0,92. Это означает, что 100 заболевших в настоящее время теоретически заражают 100 других людей.

Количество госпитализаций пациентов с Covid-19 за последние семь дней уменьшилось на 16,2% — в больницы доставлялись в среднем 70 человек в день. По данным Национальной службы здравоохранения на 21 февраля, в стационарах находятся 819 пациентов с Covid-19.

Ранее главный инфекционист Минздрава Уга Думпис заявил, что Латвия пока что не может себе позволить смягчить ограничения. Причины — все еще высокая заболеваемость, отсутствие улучшения эпидемиологической ситуации, малое количество доступных вакцин, распространение нового штамма вируса и ослабленная система здравоохранения.

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LETA

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