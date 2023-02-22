SPKC: заболеваемость гриппом продолжает снижаться

На прошлой неделе, с 13 по 19 февраля, средняя заболеваемость гриппом в Латвии продолжала снижаться, и чаще всего болели дети в возрасте до 14 лет, сообщили агентству LETA в Центре профилактики и контроля заболеваний.

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Всего зарегистрировано 199,9 случая на 100 000 жителей. Количество больных, обратившихся в амбулаторные учреждения по поводу острых инфекций верхних дыхательных путей (ОРВИ), составило 1438, или в среднем 1 942,7 на 100 000 жителей.

По поводу пневмонии за помощью обратились 39 больных, или в среднем 52,7 на 100 000 жителей. Наибольшая заболеваемость пневмонией зарегистрирована у детей в возрастной группе от 5 до 14 лет.

На прошлой неделе в практиках семейных врачей зарегистрировано 148 клинических случаев гриппа, больше всего в Гулбене, Даугавпилсе, Валмиере и Резекне. Более высокая заболеваемость гриппом зарегистрирована у детей в возрастной группе 5-14 лет. Зарегистрировано 55 госпитализированных больных гриппом в стационарных лечебных учреждениях, чаще всего в возрастной группе старше 65 лет. Также сообщалось о восьми госпитализированных пациентах с пневмонией, связанной с гриппом.

За прошедшую неделю число случаев Covid-19 в Латвии уменьшилось на 11,9% по сравнению с предыдущей неделей. Лабораторно подтвержден 171 случай Covid-19. Доля положительных тестов уменьшилась на 0,9%. По сравнению с предыдущей неделей количество госпитализированных пациентов с подтвержденной инфекцией Covid-19 увеличилось на 4,7%.