Спортивные занятия в помещении разрешат с действующим тестом на Covid-19
Foto: Ardo Kaljuvee

С 15 июня тренировки в помещениях смогут возобновить привитые, переболевшие или предъявившие действующий результат теста на коронавирус, постановило правительство.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Будут разрешены как индивидуальные, так и групповые тренировки.

На каждого человека в помещении должно приходиться не менее 25 квадратных метров, в бассейне — не менее 15 квадратных метров водной поверхности. Наполненность зала должна быть не более 20% от возможной. Раздевалка не должна быть наполнена более чем на 25%. У входа должна быть информация — в том числе и на иностранных языках — о максимально разрешенном количестве человек в этом месте.

На групповой тренировке должно присутствовать не более 12 человек (включая тренера), тренировка не должна длиться более 90 минут.

Все посетители и работники должны регистрироваться, и если кто-то из них заболеет коронавирусом, информация обо всех людях, кто с ними пересекался, должна быть передана Центру профилактики и контроля заболеваний.

Ранее представители тренажерных залов заявили, что не хотели бы открываться только для привитых — кроме того, прививку сделали не все работники и не все, кто сделал, успеют завершить вакцинацию к 15 июня.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

9

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
В прошлом году портовые предприниматели вложили в развитие 36,3 миллиона евро
Борьба с киберпреступлениями должна вестись глобально, важно сотрудничество на разных уровнях
Ekspertu padomi un remonta kļūdas: no kanalizācijas līdz santehnikas izvēlei
Что смотреть на выходных: 12 вдохновляющих фильмов
Зеленая душа Вентспилса, власть природы и 200 тысяч луковичных цветов
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
В Рижском порту развиваются услуги электронной коммерции с высокой добавленной стоимостью
На концерт к себе домой. Подборка музыкальных фильмов на любой вкус