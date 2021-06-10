Спортивные занятия в помещении разрешат с действующим тестом на Covid-19

С 15 июня тренировки в помещениях смогут возобновить привитые, переболевшие или предъявившие действующий результат теста на коронавирус, постановило правительство.

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Будут разрешены как индивидуальные, так и групповые тренировки.

На каждого человека в помещении должно приходиться не менее 25 квадратных метров, в бассейне — не менее 15 квадратных метров водной поверхности. Наполненность зала должна быть не более 20% от возможной. Раздевалка не должна быть наполнена более чем на 25%. У входа должна быть информация — в том числе и на иностранных языках — о максимально разрешенном количестве человек в этом месте.

На групповой тренировке должно присутствовать не более 12 человек (включая тренера), тренировка не должна длиться более 90 минут.

Все посетители и работники должны регистрироваться, и если кто-то из них заболеет коронавирусом, информация обо всех людях, кто с ними пересекался, должна быть передана Центру профилактики и контроля заболеваний.

Ранее представители тренажерных залов заявили, что не хотели бы открываться только для привитых — кроме того, прививку сделали не все работники и не все, кто сделал, успеют завершить вакцинацию к 15 июня.