Споры вокруг велотрека “Марс”: комиссия Сейма встала на сторону СГБ

Задержки или промедление в строительстве нового здания Службы государственной безопасности (СГБ) недопустимы, поэтому здание необходимо строить на ранее предусмотренном для него месте на улице Бривибас, решила комиссия Сейма по вопросам национальной безопасности, передает LETA.

Председатель комиссии Марис Кучинскис (СЗК) сообщил агентству, что его комиссия подготовила оценку инициативы жителей построить на месте велотрека “Марс” парк. Содержание документа в социальных сетях опубликовала председатель правления Общества окрестностей Тейки Селина Ванцане.

Комиссия рекомендует продолжить строительство здания на месте велотрека “Марс”. По мнению депутатов, здание необходимо, так как способность СГБ реагировать на современные вызовы является краеугольным камнем государственной безопасности. В документе указано, что нынешние помещения СГБ уже скоро перестанут соответствовать требованиям ЕС и НАТО по защите информации, а строительство нового здания является приоритетом во времена гибридной угрозы со стороны России.

Комиссия призывала Департамент городского развития Рижской думы благоустроить место для отдыха около 45-й средней школы. Депутаты “понимают и уважают” обеспокоенность жителей нехваткой качественных общественных мест в окрестностях Тейки. Комиссия рекомендует Рижской думе способствовать участию общества в процессах планирования территории.

Комиссия считает, что территория на Бривибас гатве 207 единственная соответствующая нуждам СГБ. Остановка проекта может значить, что новое здание в другом месте будет готово только к 2027 году, а в этот проект уже вложены “несколько миллионов евро”.

Как уже сообщалось, жители Риги собрали более 10 000 подписей за строительство парка на месте бывшего велотрека “Марс”. Во время общественного обсуждения инициативы выяснилось, что на этом месте государство запланировало построить новое здание для нужд СГБ. Тем не менее инициатива жителей была принята на рассмотрение комиссии Сейма по вопросам национальной безопасности. Окончательное решение будет за депутатами Сейма.