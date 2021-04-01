СПРАВКА. Что нужно знать до и после вакцинации от Covid-19?
Foto: LETA

На пасхальных выходных в Латвии состоится массовая вакцинация групп риска от Covid-19. Правительство планирует вакцинировать 12 000 человек в день. В Риге откроются два крупных центра массовой вакцинации - в выставочном зале на Кипсале и в ATTA Centrs, а также один поменьше в гастрономическом павильоне Центрального рынка. Delfi обобщает, что нужно знать до и после вакцинации.

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Нужно ли сдавать какие-то анализы до вакцинации?


Нет, в методическом пособии по вакцинации не указано, что вакцинируемый перед получением прививки должен сдавать какие-то специфические анализы, сказала Delfi представитель Государственного агентства лекарств Танита Тамме-Звейниеце.

“Перед вакцинацией врач должен оценить состояние здоровья пациента - его самочувствие, информацию о возможных контриндикациях для получения вакцины, болел ли пациент Covid-19”, - указала Тамме-Звейниеце.

Глава Бюро вакцинации Эва Юхневича во время пресс-конференции, приуроченной к началу массовой вакцинации, сообщила, что на входе в центры вакцинации пациентам измерят температуру, а потом они там же смогут проконсультироваться с врачом.

Есть ли какие-то контриндикации для получения вакцины от Covid-19?


Да - повышенная чувствительность к одному из активных веществ вакцины. Например, если у человека в истории болезни была анафилактическая реакция после получения какой-либо вакцины или известно, что у него тяжелая аллергия на одну из составляющих вакцины, указала Тамме-Звейниеце. Об этом необходимо информировать врача перед вакцинацией.

Я недавно получил другую прививку, это что-то меняет?

Да, тогда, возможно, вакцинацию от Covid-19 придется отложить. На данный момент нет информации о безопасности и эффективности вакцины от Covid-19, если её вводить одновременно с другими вакцинами, сказала Тамме-Звейниеце.

“Согласно информации в методическом пособии по вакцинации, вакцину от Covid-19 рекомендуется вводить отдельно с интервалом в 7-14 дней перед или после предыдущей прививки”, - указала представитель Госагентства лекарств. О недавних прививках стоит сообщить врачу во время консультации перед получением вакцины. Медик оценит риски и примет решение, проводить вакцинацию сейчас или отложить.

Какие документы с собой брать?


При себе надо иметь паспорт или ID-карту.

Как выглядит процедура вакцинации в центрах массовой вакцинации?


Как рассказала Юхневича, после измерения температуры и консультации с врачом, пациент должен будет подождать, пока его вызовет медсестра. В помещении для вакцинации необходимо у входа оставить верхнюю одежду, затем проследовать к столу, где сидит медик. После того как прививка получена, пациенты должны на 15 минут задержаться в "послепрививочной зоне", чтобы убедиться, что всё в порядке. Там будут находиться врачи, готовые оказать помощь, если пациент почувствует себя неважно.

При каких побочных эффектах нужно обращаться к врачу?


После получения вакцины человек может испытывать боль на месте инъекции, повышенную температуру, лихорадку, головную боль, боль в мышцах и усталость. Обычно эти реакции проходят в течение одного - трех дней, указала Тамме-Звейниеце.

Если же симптомы сохраняются дольше трех дней или замечены и другие серьёзные реакции, то пациент должен обратиться к своему лечащему врачу, чтобы тот оценил его состояние здоровья и решил, что делать дальше. Врач потом передаст эту информацию Государственному агентству лекарств.

Тамме-Звейниеце отметила, что в случае вакцин Pfizer/BioNTech и Moderna наиболее выраженные побочные эффекты обычно возникают после второй прививки, а в случае Vaxzevria (AstraZeneca) после первой прививки. Если реакция на вакцину влияет на трудоспособность, то можно обратиться к семейному врачу и попросить выписать больничный лист.

Вызывают ли вакцины тромбы?


По данным Европейского агентства лекарств (ЕАЛ), обнаружить связь между очень редкими видами тромбов и вакциной Vaxzevria (AstraZeneca) до сих пор не удалось. Ранее ряд стран ЕС сообщили, что у нескольких получателей вакцины развились очень редкие и необычные нарушения свертываемости крови По последним данным, речь идет о 44 случаях в ЕС и Европейской экономической зоне. На 1 апреля в ЕС сделаны более 72 млн прививок.

“На данный момент оценка не выявила никаких специфических факторов риска вроде возраста, пола или нарушений свертываемости крови в истории болезни для этих очень редких случаев. Связь с вакциной не доказана, но возможна, поэтому анализ продолжается”, - указано в сообщении ЕАЛ.

Тем не менее, ради предосторожности в середине марта Государственное агентство лекарств дополнило инструкцию по использованию Vaxzevria предупреждением. Врачи должны будут перед вакцинацией предупредить пациентов, что в случае появления одного из этих симптомов, необходимо срочно искать медицинскую помощь:

  • кровоподтеки на коже,
  • сильная головная боль,
  • замутненное зрение,
  • затекание или ощущение холода в руке или ноге,
  • затрудненное дыхание,
  • сильная боль в груди или животе.

Более подробно читайте здесь.

Когда приходить за второй прививкой?


В день первой прививки пациенту сразу назначат и дату второй прививки, сообщила Юхневича. Ближе ко дню повторной вакцинации пациент получит напоминанием при помощи смс.

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