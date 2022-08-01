СПРАВКА: Как и где летом сделать тест на Covid-19?
Foto: LETA

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Национальная служба здравоохранения (НВС) указывают, что на данный момент действителен алгоритм действий, который работал в мае. Вся актуальная информация — на домашних страницах этих двух учреждений.

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Оплаченные государством ПЦР-тесты будут проводиться только по направлению семейного врача в случаях, когда повышены риски или результат теста влияет на процесс лечения (например, пенсионерам, перед операциями или госпитализацией, работникам центров ухода). Также сохраняется возможность сделать ПЦР-тест за свой счет.

В свою очередь, проведение скрининговых тестов с целью избежать большой вспышки заболевания, сохраняется в медучреждениях, центрах социального ухода, в тюрьмах и специальных учебных заведениях.

SPKC напоминает: если появились симптомы заболевания и тестирование нужно ждать, рекомендуется оставаться дома и ограничить контакты с остальными, не посещать общественные места и мероприятия. Если есть возможность, использовать личный автомобиль и маску.

Где записаться на тест


Сдать тест можно только по предварительной записи — нужно либо позвонить на общий номер для записи на тест или сразу в лабораторию. Также можно записаться в электронном виде.

  • Общий телефон для записи на анализы по Covid-19 — 8303;
  • Centrālā laboratorija — 8330, https://pieraksts.laboratorija.lv/;
  • E. Gulbja laboratorija — 67801112, https://www.egl.lv/autorizacija/?auth;
  • MFD Laboratorija — 8313, http://www.mfd.lv/lv/covid-19;
  • NMS Laboratorija — 67144015;
  • Государственный научный институт "BIOR" — 28369560; https://bior.lv/lv/form/covid;
  • Veselības centrs 4 — 67298500, tests@vc4.lv;
  • iVF Riga Ģenētikas Laboratorija (с 01.08.2022.) — 25444405;
  • Рижская Восточная клиническая университетская больница -– https://www.aslimnica.lv/pieraksts.php;
  • "BIOCON" laboratorija — info@biocon.lv;
  • Sendito, SIA — info@futurlab.lv;
  • Огрская районная больница — www.piearsta.lv.


Для пациентов с трудностями передвижения предусмотрена возможность взять анализы по месту жительства человека. Медучреждение, выписывая на портале е-здоровья направление, в специальном окне ставит пометку "для взятия образца необходим визит на дом". После выписки направления пациент может подать заявку на домашний визит в одной из этих лабораторий:

  • SIA "Centrālā laboratorija", 67334433;
  • SIA "Dziedniecība", 29331616 (150 км от Риги);
  • SIA "Sendito", 26434339 (Рига, Марупе, Олайне, Елгава, Юрмала, Пиньки).

Если тестирование еще нескоро


Если человек записался на тест, так как есть подозрения, что он мог заразиться — контактировал с заболевшим человеком, появились симптомы и так далее, то:

  • до тестирования необходимо оставаться дома и ограничить контакты с остальными
  • не посещать общественные места и мероприятия
  • по возможности использовать личный автомобиль, использовать маску
  • если тест положительный — сразу связаться с семейным врачом и договориться о дальнейших действиях.
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