СПРАВКА: Как и где летом сделать тест на Covid-19?

Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) и Национальная служба здравоохранения (НВС) указывают, что на данный момент действителен алгоритм действий, который работал в мае. Вся актуальная информация — на домашних страницах этих двух учреждений.

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Оплаченные государством ПЦР-тесты будут проводиться только по направлению семейного врача в случаях, когда повышены риски или результат теста влияет на процесс лечения (например, пенсионерам, перед операциями или госпитализацией, работникам центров ухода). Также сохраняется возможность сделать ПЦР-тест за свой счет.

В свою очередь, проведение скрининговых тестов с целью избежать большой вспышки заболевания, сохраняется в медучреждениях, центрах социального ухода, в тюрьмах и специальных учебных заведениях.

SPKC напоминает: если появились симптомы заболевания и тестирование нужно ждать, рекомендуется оставаться дома и ограничить контакты с остальными, не посещать общественные места и мероприятия. Если есть возможность, использовать личный автомобиль и маску.

Где записаться на тест



Сдать тест можно только по предварительной записи — нужно либо позвонить на общий номер для записи на тест или сразу в лабораторию. Также можно записаться в электронном виде.



Общий телефон для записи на анализы по Covid-19 — 8303;

Centrālā laboratorija — 8330, https://pieraksts.laboratorija.lv/;

E. Gulbja laboratorija — 67801112, https://www.egl.lv/autorizacija/?auth;

MFD Laboratorija — 8313, http://www.mfd.lv/lv/covid-19;

NMS Laboratorija — 67144015;

Государственный научный институт "BIOR" — 28369560; https://bior.lv/lv/form/covid;

Veselības centrs 4 — 67298500, tests@vc4.lv;

iVF Riga Ģenētikas Laboratorija (с 01.08.2022.) — 25444405;

Рижская Восточная клиническая университетская больница -– https://www.aslimnica.lv/pieraksts.php;

"BIOCON" laboratorija — info@biocon.lv;

Sendito, SIA — info@futurlab.lv;

Огрская районная больница — www.piearsta.lv.



Для пациентов с трудностями передвижения предусмотрена возможность взять анализы по месту жительства человека. Медучреждение, выписывая на портале е-здоровья направление, в специальном окне ставит пометку "для взятия образца необходим визит на дом". После выписки направления пациент может подать заявку на домашний визит в одной из этих лабораторий:



SIA "Centrālā laboratorija", 67334433;

SIA "Dziedniecība", 29331616 (150 км от Риги);

SIA "Sendito", 26434339 (Рига, Марупе, Олайне, Елгава, Юрмала, Пиньки).

Если тестирование еще нескоро



Если человек записался на тест, так как есть подозрения, что он мог заразиться — контактировал с заболевшим человеком, появились симптомы и так далее, то:

