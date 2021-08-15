Справка: какие есть возможности реабилитации после перенесенного Covid-19

В прошлом году и в период этого года до 30 июня пациенты после перенесенной инфекции Covid-19, если у них проявлялись функциональные нарушения, могли получить оплаченные государством услуги медицинской реабилитации в обычном порядке, в зависимости от вида реабилитации. Однако, начиная с 1 июоя этого года, созданы отдельные специальные программы услуг именно для пациентов после Covid-19, рассказала порталу Delfi представитель Национальной службы здоровья Эвия Шталберга.

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Шталберга указала, что такие отдельные программы для пациентов после Covid-19 оплачиваются лечебным учреждениям "по факту" и вне квоты или запланированного государством финансирования. Порядок получения услуг пока не менялся.





Как подать заявку на реабилитацию

Начиная с 1 июля пациенты, переболевшие лабораторно подтвержденной инфекцией Covid-19, могут получить как амбулаторную медицинскую реабилитацию, так и медицинскую реабилитацию в стационаре.





Как свидетельствует информация, размещенная на домашней странице Национальной службы здоровья, семейный врач, врач-специалист или врач физикальной и реабилитационной медицины может направить на амбулаторную медицинскую реабилитацию пациентов, соответствующих трем критериям:



после перенесенного Covid-19 появились на одном функциональном уровне нарушения, ограничивающие способности человека работать и быть ежедневно активным, но позволяющие заботиться о себе;

у пациента есть один из таких симптомов: легкая дыхательная недостаточность, легкая или умеренная сердечно-сосудистая недостаточность, неврологические нарушения, скелетно-мышечные симптомы или другие клинические проявления.

пациенту не нужен круглосуточный медицинский надзор и кислородная поддержка.



Врач физикальной и реабилитационной медицины может направит на медицинскую реабилитацию в дневной стационар пациентов, отвечающих следующим пяти критериям:



после Covid-19 проявились или ухудшились среднетяжелые комплексные функциональные нарушения в соответствии с Международной функциональной классификацией), которые ограничивает трудоспособность человека или способность выполнять повседневную деятельность, мобильность, но существенно не влияют на способность заботиться о себе;

пациенту необходим курс реабилитации под наблюдением многопрофильной реабилитационной бригады;

пациент может заниматься и мотивирован заниматься минимум два часа интенсивной или умеренно интенсивной терапией;

у пациента есть по крайней мере один из следующих симптомов: легкая / умеренная дыхательная недостаточность, легкая или умеренная сердечно-сосудистая недостаточность, неврологические нарушения, скелетно-мышечные симптомы, другие клинические проявления;

пациенту не требуется круглосуточное медицинское наблюдение, но может потребоваться кислородная поддержка во время физических упражнений.



Также на домашней странице Национальной службы здоровья доступен список лечебных учреждений, которые оказывают амбулаторную медицинскую реабилитацию и медицинскую реабилитацию в стационаре после Covid-19.



Амбулаторные услуги и дневной стационар



Как пояснила Шталберга, если услуга оказывается амбулаторно, у пациента есть возможность получить консультации/занятия у врача физикальной и реабилитационной медицины (или соответственно — психиатра, детского психиатра или нарколога), физиотерапевта, эрготерапевта, аудиологопеда.

В свою очередь, если услуга оказывается в дневном стационаре или круглосуточном стационаре, пациенту обеспечивается ежедневное посещение 2-4-х часовых реабилитационных занятий с командой специалистов мультипрофессиональной реабилитации. Включаются и услуги врача физикальной и реабилитационной медицины (или соответственно — психиатра, детского психиатра или нарколога), занятия/консультации фунциональных специалистов, отвечающие ресурса лечебного учреждения (физиотерапевт, эрготерапевт, технический ортопед, аудиологопед, специалист по питанию, оптометрист и т.д).

Также обеспечиваются консультации психологов, работа медсестр и другие необходимые услуги.

Направление на получение медицинской реабилитации в амбулаторном или дневном стационаре имеет право выдать врач-физиотерапевт и врач-реабилитолог. Это врач, который предоставляет оплачиваемые государством медицинские услуги в медицинском учреждении, имеющем договор с Национальной службой здоровья.

Стационарная реабилитация



Врач физической и реабилитационной медицины также имеет право выдать направление для прохождения медицинской реабилитации в стационаре.

Такая реабилитация после Covid-19 обеспечивается взрослым и детям. Услуги по медицинской реабилитации предоставляются в соответствии с индивидуальным планом медицинской реабилитации, который составляет для пациента врач физической и реабилитационной медицины. В плане функциональные нарушения и ограничения активности пациента определяются в соответствии с категориями Международной функциональной классификации, объективной оценкой проблем пациента, целями медицинской реабилитации (конкретными, измеримыми, достижимыми, значимыми, ограниченными во времени).

Также определяются виды планируемых медицинских реабилитационных услуг (амбулаторное, дневное стационарное или стационарное лечение), привлекаемые специалисты и цели реабилитации, необходимые для реабилитации технические средства, интенсивность медицинской реабилитации и так далее.

Услуги такой медицинской реабилитации средней интенсивности (два-три часа в день) или высокой интенсивности (три-четыре часа в день) предоставляются с целью предотвращения осложнений, уменьшения или снижения дисфункций, а также с целью стабилизировать состояние человека в период от полугода с момента перенесенной болезни.

После прохождения курса реабилитации будет оценен результат, независимо от того, были ли полностью или частично достигнуты цели.

Как пояснил Шаталберга, один экземпляр плана медицинской реабилитации вместе с направлением будет выдана пациенту после консультации с врачом-физиотерапевтом и врачом-реабилитологом, другой будет приложен к амбулаторной или стационарной медицинской карте.

При оказании многопрофильных медицинских реабилитационных услуг собрания многопрофильной команды будут проводиться не реже одного раза в неделю. Решения, принятые на собрании, фиксируются в медицинской карте пациента.

Планируемое государственное финансирование амбулаторной реабилитации составляет 26 682 евро, реабилитации в дневном стационаре — 411 251 евро и реабилитации в круглосуточном стационаре — 1 508 199 евро.

По словам Шталберги, информация об итогах работы за первый месяц и количестве пациентов в системе электронных платежей будет доступна позже.