Обязательное требование справки от врача для школьников и детсадовцев при легком заболевании может быть отменено, пишет портал Lsm.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Готовясь к повышению нагрузки в осенне-зимний период, когда практики семейных врачей наиболее загружены, семейные врачи начали дискуссию о необходимости снять с себя лишние и формальные обязанности. Речь идет о справках от врача, которые обязательны для того, чтобы дети могли вернуться в детский сад или школу после легкой болезни. Врачи считают, что от такого требования следует отказаться. Оно ложится дополнительным бременем не только на родителей, но и на семейных врачей.

В практике семейного врача из Лиепаи Линды Рейцле 600 детей. 20 справок для детского сада и школы выписываются за один день.

"Мои выводы таковы, что это такой пережиток советского времени, который, к сожалению, до сих пор практикуется в нашей стране и в котором я не вижу никакого смысла. Я также связалась с коллегами за границей, провела небольшое исследование. И выяснила, что такие справки надо предъявлять в Болгарии, а в Хорватии данная отчетность модифицирована таким образом, что можно три дня болеть без справки от врача", - рассказала Рейцле.

В Эстонии требование подобных справок давно отменено, как и в большинстве стран Европы.

Руководитель Ассоциации семейных врачей Сармите Вейде и руководитель Ассоциации сельских семейных врачей Лига Козловска согласны с тем, что следует больше доверять родителям: в случае легкой болезни ребенка они сами могут написать записку в детский сад или школу.