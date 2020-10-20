Справку о выздоровлении от Covid-19 может выдавать любой врач

Справку о том, что человек выздоровел от Covid-19 и может не соблюдать самоизоляцию, в дальнейшем может выдавать любой врач, рассмотрев историю болезни пациента, а не только семейный врач, предусматривают поддержанные правительством поправки к правилам о мерах эпидемиологической безопасности для ограничения распространения Covid-19.

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Минздрав отмечает, что нет точных сведений о том, насколько устойчив иммунитет после излечения от Covid-19, но по расчетам ученых в течение шести месяцев возможность заразиться повторно низка. Для доказательства того, что человек переболел коронавирусом, нужен результат анализа на антитела и справка от врача.

Если человек может подтвердить справкой от врача, что переболел Covid-19 в последние шесть месяцев, он может не соблюдать самоизоляцию.