Спринджукс: домохозяйства обязательно получат поддержку для восстановления крыш, поврежденных ураганом

Люди, у которых крыши домов были повреждены сильным ураганом в понедельник, обязательно получат компенсацию для устранения ущерба, но пока неизвестно, в каком размере она будет, заявил в программе TV3 "900 секунд" министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс.

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Он рассказал, что самоуправления на основе своих обязательных правил разработают различные уровни поддержки в зависимости от степени ущерба и материального положения пострадавшей семьи. Каждое самоуправление сможет корректировать эти условия в соответствии со своей ситуацией.

На вопрос, какой будет максимальная компенсация для одного домохозяйства, Спринджукс точно не ответил, но предположил, что сумма может составлять более 1000 евро и до нескольких тысяч евро.

Председатель Добельской краевой думы Ивар Горскис ранее на ЛТВ заявил, что максимальная сумма на одно домохозяйство в Добельском крае может составлять 2500-3000 евро.

Спринджукс отметил, что степень ущерба от урагана в разных самоуправлениях отличается. В Добельском крае это будут сотни домов, в Елгавском и Тукумсском краях их может быть несколько десятков, в Аугшдаугавском крае — 100-150. "Но это те, которые сами обратились к нам. Нам еще нужно получить полную картину, потому что ветер определенно повредил еще что-то", — сказал министр.

Он сообщил, что во вторник Министерство охраны окружающей среды и регионального развития разослало всем самоуправлениям просьбы предоставить информацию об ущербе, нанесенном ураганом. Сегодня в 12 часов в Минфине состоится встреча с мэрами пяти самоуправлений, на которой планируется обсудить и согласовать лимиты компенсаций.

Уже сообщалось, что в понедельник Латвию накрыли гроза и сильная буря, местами с крупным градом. Стихия валила деревья, разрушала здания, транспорт и инфраструктуру.