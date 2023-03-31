Спринджукс о наводнениях: нужно разработать новый алгоритм действий в кризисных ситуациях

Необходимо разработать новый алгоритм действий в кризисных ситуациях, считает министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс.

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В случае с наводнениями должна быть создана более понятная цепочка принятия решений, которая в кризисных ситуациях позволит руководителю принимать решения, соответствующие оперативной ситуации, например, о закрытии государственных школ, расположенных на затронутой кризисом территории.

В районах, подверженных затоплению, необходимо отремонтировать дамбы, чтобы они были готовы к подъему уровня воды, подчеркнул Спринджукс.

Министр отметил положительный опыт Елгавы по созданию современного центра управления кризисными ситуациями, куда оперативно поступает информация от всех служб. При этом, по мнению министра нет необходимости создавать такие во всех краях.