Спринджукс о наводнениях: нужно разработать новый алгоритм действий в кризисных ситуациях
Foto: LETA

Необходимо разработать новый алгоритм действий в кризисных ситуациях, считает министр охраны окружающей среды и регионального развития Марис Спринджукс.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В случае с наводнениями должна быть создана более понятная цепочка принятия решений, которая в кризисных ситуациях позволит руководителю принимать решения, соответствующие оперативной ситуации, например, о закрытии государственных школ, расположенных на затронутой кризисом территории.

В районах, подверженных затоплению, необходимо отремонтировать дамбы, чтобы они были готовы к подъему уровня воды, подчеркнул Спринджукс.

Министр отметил положительный опыт Елгавы по созданию современного центра управления кризисными ситуациями, куда оперативно поступает информация от всех служб. При этом, по мнению министра нет необходимости создавать такие во всех краях.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Будни курьера — какие они?
Что нужно подростку, чтобы успешно и без стресса выучить учебный материал
Будни курьера — какие они?
Кардиолог: Доказана эффективность омега-3 в лечении и профилактике сердечно-сосудистых заболеваний
Потенциал ветровой энергии в Латвии: насколько это реально и сколько стоит
От идеи до воплощения. Реновация многоквартирного дома
Подавленность и слабость. Невролог объясняет, зачем в рацион нужно включить омега-3