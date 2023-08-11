Спринджукс: ущерб от разрушительной бури может составлять не менее 11 миллионов евро
Foto: Patriks Pauls Briķis, DELFI

Ущерб от бури может составлять не менее 11 миллионов евро, заявил в интервью передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс.

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По его словам, ущерб оценивается в 11 миллионов евро.

В то же время Спринджукс подчеркнул, что это только на данный момент "подсчитанная сумма убытков" и она состоит из 54 муниципальных объектов и около 2500 домохозяйств в различных краях. Самый большой ущерб буря нанесла по Добельскому краю.

Как ранее сообщалось, 7 августа во время бури были повалены деревья, повреждены здания, транспортные средства и инфраструктура.

Государство сможет покрыть до 90% расходов, оказав самую большую финансовую поддержку тем самоуправлениями, которые больше всего пострадали от стихийного бедствия. Такое решение принял Кабинет министров.

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