Спринджукс запросил у Резекне план стабилизации финансовой ситуации в самоуправлении

В четверг, 17 августа, министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс направил в Резекненскую думу запрос с требованием разъяснить ситуацию с финансовым положением в Резекненском самоуправлении и дальнейшими действиями.

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Спринджукс хочет удостовериться в том, что депутаты Резекненской думы выполняют возложенные на них функции и активно работают над решением для стабилизации финансового положения.

Крайний срок для предоставления объяснений — 21 августа.

Министерство хочет получить объективную уверенность в организации процесса исполнения муниципального бюджета и соответствии нормативным актам.

Резекненская дума должна указать, как обеспечивается доступность правдивой и полной информации для депутатов думы, а также пояснить высказывания депутатов от оппозиции о бесполезной трате муниципального имущества. Также министерство хочет получить объективную информацию в связи со способностью Rēzeknes Siltumtīkli обеспечить услуги теплоснабжения в новом отопительном сезоне, учитывая долги муниципальных структурных единиц.

Спринджукс также просит разъяснить обстоятельства, послужившие основанием для дефицита муниципального бюджета в размере 3,9 млн евро. А именно, были ли оценены риски и проведен анализ для обеспечения сбалансированного бюджета.

Муниципалитет также должен предоставить информацию о том, как реализация новых проектов оценивается в соответствии с бюджетом, включая риски. Также городской совет должен уточнить, достаточны ли запланированные в настоящее время меры и сможет ли самоуправление обеспечить выполнение своих постоянных функций без финансовой стабилизации.

Кроме того, Резекненская дума должна предоставить информацию о том, были ли оценены все добровольные инициативы муниципалитета, их необходимость и финансовое влияние на бюджет самоуправления.