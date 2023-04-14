Спринджукс: защитная дамба в Екабпилсе может быть реконструирована в следующем году

Реконструкция защитной дамбы в Екабпилсе может быть проведена в следующем году, сообщил агентству LЕТА министр охраны среды и регионального развития Марис Спринджукс.

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Он сообщил, что министерство получило запрос Екабпилса на 12 млн евро для ремонта дамбы. В целом для территорий, подверженных наводнениям, в том числе для Екабпилса, доступно 49 млн евро из средств фондов ЕС.

"Похоже, что дамбу нужно быстро подлатать там, где она разрушается. Это можно сделать в сухой сезон этого года, но в целом на всей протяженности дамбу нужно покрыть бетоном или глиной, чтобы сделать ее более непроницаемой", — сказал министр.

По словам Спринджукса, критические участки дамбы нужно отремонтировать на меньшие средства этим летом, а основные работы провести в 2024 году, когда будет разработан проект реконструкции и технические решения.

Как сообщалось, в январе этого года из-за ледяного затора на Даугаве в Екабпилсе произошло крупное наводнение. Защитная дамба города местами была размыта и требует срочного обновления.