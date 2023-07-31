SPRK: B следующий отопительный сезон тарифы на отопление в Латвии будут ниже

В следующем отопительном сезоне тариф около 60% предприятий теплоснабжения составит от 80 до 130 евро за мегаватт-час (МВтч), сообщили агентству LЕТА в Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

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SPRK констатирует, что в целом в следующем отопительном сезоне по сравнению с предыдущим тарифы на тепловую энергию в Латвии будут ниже. При этом следует учитывать, что в предыдущем отопительном сезоне были установлены два тарифных порога (68 евро за МВтч и 150 евро за МВтч), выше которых домохозяйства получали государственную поддержку, в результате чего домохозяйства не оплачивали полный тариф.

В настоящее время SPRK видит, что примерно треть предприятий теплоснабжения пересмотрели свои тарифы с января и сумели снизить их ниже 150 евро за МВтч. Тарифы около 60% коммерсантов находятся в диапазоне от 80 до 130 евро за МВтч, что значительно ниже, чем в предыдущем отопительном сезоне, также сократились существенные различия между тарифами компаний.

Динамика цен на топливо (газ и щепа) дает основание ожидать некоторого снижения тарифов и в ближайшие месяцы. При этом, хотя тарифы на тепловую энергию в настоящее время снижаются из-за изменения цен на топливо, они уже не будут находиться на том же уровне, как, например, в 2021 году. Хотя большую часть тарифа на тепловую энергию составляют непосредственно расходы на топливо, в этом году наблюдался небольшой рост и других расходов для предприятий, что связано с общим ростом цен в стране. Соответственно, это влияет и на затраты на оказание услуг по поставке тепловой энергии.

В настоящее время много тарифных проектов на следующий отопительный сезон находится на стадии оценки. В целом по сравнению с предыдущими годами себестоимость производства тепловой энергии незначительно увеличилась по всем статьям тарифа на тепловую энергию. С другой стороны, стоимость топлива и электроэнергии в настоящее время снижается после скачка цен в предыдущем году.

Цены на газ на бирже переживают падение по сравнению с предыдущим отопительным сезоном, а в связи с замедлением экономического развития Китая не прогнозируется глобального роста спроса на газ, что соответственно снижает цену. В то же время заполнение европейских газохранилищ превышает 80%, что также снижает риски роста цен на природный газ. В целом SPRK делает вывод, что цены на газ, щепу и электроэнергию на данный момент стабилизировались.