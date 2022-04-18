SPRK: латвийцы все чаще используют мобильный интернет и реже смотрят кабельное телевидение
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В прошлом году пользователь мобильного интернета в Латвии в среднем потреблял 30 гигабайтов (Гб) в месяц, что на 29% больше, чем 2020 году. Также один латвиец в среднем говорил по телефону 4 часа и 25 минут и отправил 37 сообщений, свидетельствуют данные Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK).

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Как сообщил директор Департамента SPRK электронных связей и почты Иварс Тауриньш, существенное влияние на изменения в отрасли оказала пандемия Covid-19. В условиях коронавируса люди стали чаще использовать интернет для удаленной учебы и работы. Существенно выросло именно потребление мобильного интернета в Латвии, указал Тауриньш.

Согласно данным SPRK, 2,7 миллиона пользователей в Латвии в прошлом году пользовались именно мобильным интернетом, в то время как количество пользователей фиксированного интернета немного уменьшилось (на 0,2%). Среди латвийцев интерес вырос к подключению своего компьютера или планшета к мобильному интернету (на 19,2%).

Среди операторов мобильной связи Latvijas Mobilais Telefons (LMT) занимает лидерские позиции, обеспечивая 43,4% от общего количества мобильных подключений в Латвии. На втором месте Tele2 с 33,2%, а на третьем Bite Latvija с 23,4%.

Объем потребляемого интернета при использовании мобильного интернета на компьютере продолжает расти — в 2021 году среднемесячное потребление интернета достигло 57 Гб на одно соединение. В свою очередь, средний объем мобильного интернета, потребляемого пользователем на своем телефоне, составлял 18 Гб в месяц на одно соединение.

В прошлом году пользователи все чаще общались через мобильную сеть — количество минут разговора увеличилось на 4,3%. SPRK отмечает, что в прошлом году пользователи активнее созванивались внутри страны – количество минут увеличилось на 4,8%. Между тем звонки за границу стали реже – количество минут международных звонков уменьшилось на 13,6%.

Количество текстовых сообщений продолжает снижаться (на 18,6%), поскольку пользователи все чаще используют другие средства связи, такие как WhatsApp, Telegram, Skype, Zoom и другие.

Также SPRK сообщает, что в прошлом году на 38% увеличилось количество пользователей, которые смотрят телевидение с помощью специальных телеплатформ – Go3, Shortcut. Соответственно, количество пользователей кабельного телевидения сократилось на 8%, а количество пользователей интерактивного IPTV — на 4%.

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