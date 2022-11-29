SPRK: тарифы на водоснабжение приближаются к 4 евро за кубометр

Рост цен на электроэнергию и затрат на рабочую силу — лишь некоторые из факторов, которые вынудили предприятия водоснабжения по всей стране подавать проекты повышения тарифов на несколько десятков процентов. Об этом пишет LSM.lv.

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По данным Комиссии по регулированию общественных услуг (SPRK), тарифы на водоснабжение и канализацию приближаются к 4 евро за кубометр. В настоящее время повышение тарифов планируется в 13 самоуправлениях.

Например, у части жителей Марупе тариф на канализацию составит 2,75 евро за кубометр, на водоснабжение — 1,14 евро. Повышение тарифов ждет и жителей Вентспилсского края — тариф на канализацию здесь составит 3,22 евро за кубометр, на водоснабжение — 2,15 евро.

"Наибольшее влияние оказало изменение цен энергоресурсов, так как отрасль услуг водоснабжения очень энергоемкая. Ей необходимы электроэнергия, топливо и газ, а затраты на них растут. В прошлом году затраты на энергоресурсы в действующих тарифах составляли в среднем 13% от эксплуатационных расходов, а в этом году — уже 20-50%, и понятно, почему предприятия подают новые тарифы", — говорит руководитель отдела водного хозяйства SPR Даце Чодаре-Плауде.

Тарифные проекты также включают господдержку для компенсации роста цен на энергоресурсы. Кроме того, если цены, например, на электроэнергию вдруг упадут, компании должны будут немедленно отразить это в своих тарифах.