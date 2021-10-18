Спрос на вакцинацию от Covid-19 в Латвии на прошлой неделе вырос

После решения правительства об обязательной вакцинации для многих работников, на прошлой неделе уровень вакцинации резко возрос, сообщает LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

За неделю в Латвии от Covid-19 привилось 72 тысячи человек, это около 10 500 человек в день. Показатели все еще ниже, чем в пиковые моменты вакцинации в конце весны и в начале лета, но в два раза выше, чем летом.

На прошлой неделе в Латвии прививалось примерно 7300 человек в день, в прошлом месяце — в среднем 4700 человек в день.

Вчера прививку от Covid-19 получило 3523 человека, из них 2161 — первую дозу, а 976 человек привились вакциной Johnson&Johnson, которой нужна только одна доза. Впрочем, уже сейчас иммунологи рекомендуют после прививки Johnson&Johnson сделать еще одну — от Pfizer или Moderna. 1322 человека закончили процесс вакцинации, а еще 40 человек получили бустерную — третью дозу.

На данный момент в Латвии хотя бы одну дозу вакцины от Covid-19 получили 842 000 человек — это 44,7% жителей страны. Из них 754 000 человек уже получили и вторую дозу, а 180 000 человек привились вакциной от Johnson&Johnson.

Получается, процесс вакцинации завершили уже 49,7% жителей — 935 000 человек. Если считать привитых Johnson&Johnson и тех, кто получил 1 дозу, это 1,02 млн жителей Латвии.

Третью дозу получили 2300 человек или 0,14% жителей страны. Согласно рекомендациям медиков, бустерной вакциной прививают людей с очень ослабленным иммунитетом и сениоров.

Сейчас в Европе подтверждено и доступно четыре вида вакцин от Covid-19: Pfizer"/"BioNTech, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson/Janssen, но из-за низкого спроса на AstraZeneca в Латвии ее почти не используют. Вакцины доступны всем жителям с 12 лет.