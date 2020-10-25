Спустя 20 лет после "дигиталгейта" прокуратура вывинула обвинения главе Tet Гулбису и еще четверым

Прокуратура выдвинула обвинения против председателя правления Tet Юриса Гулбиса и еще четверых лиц о возможном участии в так называемом называемом делу о цифровом телевидении ("дигиталгейте"). Согласно подсчетам следствия, афера принесла Tet убытки в размере 7 585 533 евро, сообщает передача Nekā personīga телеканала TV3.

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Согласно обвинению, перенявшая обязательства Kempmayer компания Hannu Digital была вовлечена в проект цифрового телевидения искусственно, при этом Гулбис использовал доверие владельцев и совета правления тогдашнего Lattelecom (сейчас — Tet).

В частности, договор с Hannu Digital гласил, что с 2010 года на ближайшие восемь лет компания будет получать долю в 22% от всей прибыли Lattelecom, полученной от вещания в цифровом формате в Латвии. Однако, как отмечает Nekā personīga, в Рижском регионе вещание даже не планировалось.

"Подозрительной является и сама причина, почему Hannu Digital заполучила договор. "Мы это их ноу-хау подвергли оценке. Вывод, который сделали эксперты — это не было никакое ноу-хау, все поданные ими документы ни в коей мере не соответствовали ноу-хау. По сути пустословие. Просто в договоре была описана позиция — и по нашему мнению это лукавство — что у них есть такие-сякие знания, за которые им полагаются такие суммы. Но, по сути, заплатили потому, что был такой уговор", — пояснил прокурор Монвидс Зелчс.

Сам Гулбис данную информацию передаче комментировать отказался.

Уголовное дело было возбуждено по фактам, которые вскрылись в ходе реализации проекта цифрового телевидения двадцатилетней давности, в рамках которого "Дигитальный центр Латвийского радио и телевидения" (ДЦЛРТВ) и компания Kempmayer Media Latvia заключили соглашение о поэтапном внедрении цифрового телевидения в Латвии и поставках аппаратуры для вещания. Затраты по проекту тогда оценивались в размере нескольких десятков миллионов латов.