Сразу пять латвийских вузов ищут ректора

Сейчас пять вузов Латвии находятся в процессе поиска ректора, сообщили в среду на заседании комиссии Сейма по образованию, науке и культуре.

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В двух высших учебных заведениях предыдущие ректоры недавно были переизбраны. Гунтар Пранис переизбран ректором Латвийской музыкальной академии имени Язепа Витолса, а Кристап Зариньш избран ректором Латвийской художественной академии на второй срок.

Продолжается процесс поиска ректора в Видземском университете, где ни один из выдвинутых кандидатов не набрал необходимого количества баллов.

Заявления на должность ректора Рижского технического университета можно подать до 10 октября, а заявления на должность ректора Рижского университета Страдиня — до 29 сентября.

Лиепайский университет объявил конкурс кандидатов в середине лета, который завершился 31 августа, сейчас предстоит второй тур, а на вакансию ректора Вентспилсской высшей школы до 14 августа поступило одно заявление. Университет принял решение продлить срок подачи заявок до 30 сентября.