"Среди болот и линий электропередач". Жители Медемциемса возмущены словами министра Линкайтса в Twitter

Жители Медемциемса возмущаются поведением министра сообщения Талиса Линкайтса (НКП) в соцсети Twitter — политик цинично отозвался об этом населенном пункте.

Линкайтс посетил Медемциемс из-за спорной ситуации с перестройкой местного перекрестка на Елгавском шоссе. Жители протестуют против такого решения Latvijas Valsts ceļi, поэтому министр решил нанести визит. Отвечая в Twitter на вопрос, понравилось ли ему в Медемциемсе, Линкайтс написал "Обсуждали, сколько пришлось бы доплатить, чтобы побудить переехать туда жить".

В комментариях к своей публикации в Twitter министр также дал следующее описание Медемциемса: "Среди болот и линий электропередач, под зоной посадки самолетов, на территории бывших кооперативов, без соответствующего благоустройства".

Жители Медемциемса считают, что заявления Линкайтса нарушают принципы этики и морали, применимые к должностному лицу. Отметим, что после широкого общественного резонанса Линкайтс удалил свою публикацию.

Как уже писал DELFI, жители поселка Медемциемс начали сбор подписей против плана Latvijas valsts ceļi по реконструкции (закрытию) перекрестка в поселке. План по реконструкции подразумевает осуществлять въезд в Медемциемс из Риги, используя двухуровневую развязку Рижской окружной дороги (A5 и A8). Таким образом, жители будут вынуждены использовать небезопасную, с точки зрения организации движения, двухуровневую развязку для того, чтобы добраться до дома, дополнительно проезжая более 7 км за каждую поездку.

Сбор подписей организован в местном поселковом магазине и продлится он до 29 февраля этого года. Подписи будут приложены к коллективному письму жителей и направлены Президенту министров, Министерству сообщения, VAS Latvijas valsts ceļi и другим инстанциям.

Жители согласны с тем, что перекресток небезопасен и нуждается в реконструкции. Также жители поддерживают идею запретить левый поворот на выезде из поселка Медемциемс в сторону Елгавы, для альтернативы создав разворот на расстоянии 800 м от перекрестка в сторону Риги.

Также жители были бы готовы поддержать идею о закрытии левого поворота на въезде в Медемциемс со стороны Риги, если бы было предложено безопасное и удачное решение для данного перекрестка.

Подсчеты свидетельствуют о том, что в случае закрытия левого поворота из Риги в Медемциемс жителям будет нанесен материальный ущерб — в среднем 20-80 евро в месяц на семью, в зависимости от количества авто и количества поездок. Также жители столкнутся со значительной потерей времени для того, чтобы добраться до дома — в среднем 7 минут (около 3,5 часов в месяц).